ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ದಾವಣಗೆರೆ: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ 10ನೇ ತರಗತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ಶಾಲೆಯು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಪಿ. ರಾಮಘಟ್ ಶೇ 95.60 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 94, ಕನ್ನಡ 95, ಗಣಿತ 96, ವಿಜ್ಞಾನ 97, ಸಮಾಜ 96 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 478 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್. ಮತ್ತು ವೇದಾವತಿ ಆರ್. ಶಿಕ್ಷಕ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಮಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಆರ್.ಎನ್. ಶೇ 95.4, ಸಂಪ್ರೀತ್ ಡಿ ಬೈರಡಿಗಿ ಶೇ 94.4, ಚಿನ್ಮಯಿ ಎಸ್.ಎಲ್. ಶೇ 94, ನೀರಜ್ ಕೆ.ಟಿ. ಶೇ 93.4, ಸುಚಿತ್ ಎ. ಶೇ 92.6, ಪದ್ಮಾ ಸಿ.ಆರ್. ಶೇ 91.6, ಪರ್ಣಿಕಾ ಎಸ್. ಶೇ 91.6., ರಕ್ಷಿತಾ ಎಚ್.ಇ ಶೇ 91.4, ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ್ ಎ.ವಿ. ಶೇ 90.8, ಶಾಶ್ವತ್ ಎಲ್.ಎ. ಶೇ 90.2, ಸಾನ್ವಿ ಜಿ.ಬಿ. ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 90 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 85 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ, 97 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಆರ್.ಎನ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 99, ಚಿನ್ಮಯಿ ಎಸ್.ಎಲ್ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 99, ನೀರಜ್. ಕೆ.ಟಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 99, ಪದ್ಮಾ ಸಿ.ಆರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 99 ಮತ್ತು ಪರ್ಣಿಕಾ ಎಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 99 ಅಂಕ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಜಸ್ಟಿನ್ ಡಿ ಸೌಜ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಗಾಯತ್ರಿ ಚಿಮ್ಮಡ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯಂತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಮಂತ್, ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>