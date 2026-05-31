ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ

ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಡಾವಣೆಯ 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಆಶಾಕಿರಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ವಸತಿಯುತ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮಣ್ಲಾಲ್ ಪಿ. ಸಂಘವಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೊಪಟ್ ಲಾಲ್ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಟ್ಟಡ, ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 6 ರಿಂದ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಚಿತ ವಸತಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ, ಭೌತಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p>.<p>ಆಸಕ್ತ ಪೋಷಕರು ಮಗುವಿನ ಯುಡಿಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್, ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಫೋಟೊಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಸಿ ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂ.ಸಂಖ್ಯೆ: 08192 222822 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>