‘ವಿಶಾಲ ಮನೋದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶಾಲ ಮನೋದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಗಳಾಗಬಾರದು' ಎಂದು ದವನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಬಾತಿ ಬಸವರಾಜ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಡಾವಣೆ 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಬಂಕಾಪುರದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಅಥಣಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಕ್ರೀಡಾ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದು ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿತಕ್ಕಿಂತ ಸಮಷ್ಟಿ ಹಿತ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯೂ ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮುಖ್ಯ. ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆ, ಗಟ್ಟಿತನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಈ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೆಲವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಾಲೇಜು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು' ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಸಿ.ಉಮಾಪತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯರಿಗಾಗಿ ಸಕಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ. ಷಣ್ಮುಖ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಂ.ಸಿ.ಗುರು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಯು.ವಿ.ಹರೀಶ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ, ಕಾವ್ಯಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಭೂಮಿಕಾ ಭಾಗವತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ, ಜಿ.ಎಂ.ಮೇಘಾ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹುಬ್ಳಿಕರ್, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ಯಾಗಲೆ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸೌಮ್ಯಾ, ಶಾಲಿನಿ, ಸರಳಾ, ರುದ್ರೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ ಕುರ್ಕಿ, ಎನ್.ಆರ್.ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>