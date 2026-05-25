‘ಅಮೃತ’ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುಬಿಡಿಟಿ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ‘ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೃದಯಭಾಗ’, ‘ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಬ್’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿರುವ ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಈಗ 75 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ (1951-2026) ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳಕು ಹರಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ‘ದೇವನಗರಿ’ಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದವು. ಆಗ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತವನಪ್ಪ ಸಹೋದರರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ₹ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಜಾಗವನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಾಗಿರುವ ಬಿಡಿಟಿ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿತ್ತು.</p>.<p>1951ರ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಪುರಸಭೆಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭವಾಯಿತು. 1956ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದ್ದ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಯುಬಿಡಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉನ್ನತೀಕರಣವಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. 1957ರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 1967ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಭಾಗ, 1984ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಆರಂಭವಾದವು.</p>.<p>ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ: 1987ರಿಂದೀಚೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಪದವಿಗಳು ಹಾಗೂ 2011ರಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಮತ್ತು ಎಂಸಿಎ ವಿಭಾಗಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡವು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 2024ರಲ್ಲಿ ರೊಬಾಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ವಿಭಾಗವನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಾಲೇಜು, ನಂತರ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (1992) ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (2009) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2011ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 24ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ವಿಟಿಯು) ಘಟಕ ಕಾಲೇಜಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಯುಬಿಡಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಬದ್ಧತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ಬಿಎ) ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 2001 ಮತ್ತು 2009ರ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾನ್ಯತೆಯ ನಂತರ, 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿವಿಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ 2029ರವರೆಗೆ ಎನ್.ಬಿ.ಎ. ಮಾನ್ಯತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಭವನ ಹಾಗೂ 2024ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಭವನ’ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಕಾಗೋಶಿಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕುರುಮೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಎನ್ಐಟಿಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯುಬಿಡಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 2026 ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಜಪಾನ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಎನ್ಎಐಎನ್ (ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಇನೋವೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್) ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಎಪಿ (ಲೋಕಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಎಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ) ಐಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-43-124502431</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>