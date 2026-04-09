ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ: ‘ಟೆಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿವಗಂಗೋತ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜಿಎಂ ಶೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 'ಟೆಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಜೇತರಾದವರು: ಐಟಿ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಿಎಫ್ಜಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಭೂಮಿಕಾ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ಫೇಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮನೋಜ್ ಆರ್.ಪಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎ. ರಕೀಬ್ ಶರ್ ರಹಮಾನ್ ಪ್ರಥಮ, ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೊ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿವಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಫ್ಜಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎ. ರಕೀಬ್ ಅರ್ ರಹಮಾನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಿಎಫ್ಜಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಫಾತಿಮಾ ಬಿ. ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಿ.ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಫ್ಜಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹನಾ ಆರ್.ಬಿ. ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಹೈಟೆಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ನ ತನ್ಮಯ ಮೆಹರ್ವಾಡೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೊ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿವಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ. 'ಚಾಂಪಿಯನ್' ಪಟ್ಟ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಕುಲಪತಿ ಬಿ.ಡಿ. ಕುಂಬಾರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಬ್ಬೀರ್ ಭಾಷಾ, ಬಿಜಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ರಮೇಶ್ ಸಿ.ಕೆ. ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಧರ್ ಆರ್. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎಂಸಿಎ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಣ್ಣ ಎಂ. ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪ ಯು., ದಾನೇಶ್ ಆರ್., ಸ್ವಪ್ನಾ ಪವನ್ ಜಿ., ವಿನಯ್ ಎಸ್. ಮತ್ತು ಅನೂಪ್ ರಿತ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನೂಪ್ ಜಾಜೂರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು.