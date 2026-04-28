ವೈಭವಯುತ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಅಮಿಟಿ ವಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ಅಮಿಗ್ಲೋರಿಯಾ–2026' ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲೆ, ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಈ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುಮಾರು 3000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿತು. 'ರಿದ್ಮಿಕ್ ರಂಬಲ್' ಮತ್ತು 'ಫೋಕ್ ಫೀಟ್ ಫಿಯೆಸ್ಟಾ' ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೆ, 'ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್' ಹಾಗೂ 'ಎಕೋ ವರ್ಸ್' ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರಹಾಕಿದವು. ದಿನಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಹ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ನೇರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.</p>.<p>ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ 'ಏಥರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್', ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ 'ತಾಳ ತರಂಗ' ಹಾಗೂ ವಾದ-ವಿವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. 'ಬ್ರೈನ್ವೇವ್ ಅರೆನಾ' ಮತ್ತು 'ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ಸ್' ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>