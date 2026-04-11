ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಭಿಯಾನ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ: 'ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನಸ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮೀನಾಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಪಿ.ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಗುರುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆದು, ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚಿಂತನೆಗೆ ದಿಕ್ಕು ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ' ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಚಳವಳಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಈ ಚಳವಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾವಿಪ ಕಣ್ವ ಶಾಖೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಚಳವಳಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ದಾರಿದೀಪವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಲೇಖಕ ಶರಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಡಪದ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಕೆ. ನಂಜೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ, ಸಮಾಜದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಗೂ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳ ನಡುವೆ ಓದುತ್ತಿರುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಇಂತಹ ಅಭಿಯಾನ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯಲಿಯೂರು ದೇವರಾಜ್, ಸಿ.ಪಿ. ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಾಹಿತ್ಯಾಸ ಕ್ತರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>