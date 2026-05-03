‘ಮಹನೀಯರ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಮರಿಸಿ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ತಾರತಮ್ಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ' ಎಂದು ರಾಯಚೂರಿನ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಶಿವಾನಂದ ಕೆಳಗಿನಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ರಾ.ಹ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶ್ರಾವಣ–ಶ್ರವಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಸಮಾನತೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಮಹನೀಯರು ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕಗಳು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಅವು ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿವೆ. ಪ್ರೀತಿ, ದುರಂತ, ರಾಜಕೀಯ, ಹಾಸ್ಯ, ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಈ ಕೃತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಗಣೇಶ ಪವಾರ್, ರಂಗಕರ್ಮಿ ಶಶಿಧರ ನರೇಂದ್ರ, ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಡೋಣೂರ, ಪ್ರೊ. ಮುಕುಂದ ಲಮಾಣಿ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>