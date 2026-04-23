‘ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯ ನಶಿಸದಿರಲಿ’

ಹರಲಾಪೂರ (ಗುಡಗೇರಿ): 'ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ನಶಿಸಬಾರದು. ಕಲಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತು ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನಿಯ' ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಕರ ಹಲಗತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಯುವಜನ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಚಂ. ನರೇಗಲ್ಲಮಠ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 15 ದಿನಗಳ ವಸತಿ ಸಹಿತ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಲಕಂಬ ಜಾನಪದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಚಂ ನರೇಗಲ್ಲಮಠ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಶಂಕರ ಹಲಗತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ, 'ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬದುಕು' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ₹5,000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ವಿವೇಕವಂಶಿ, ನಾಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಗುರುಶಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ, ಅಮೋಘ ಹಿರೇಮಠ, ರೇವಣಶಿದ್ದಯ್ಯ ನರೇಗಲ್ಲಮಠ, ಎ.ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ ಇದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 70 ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>