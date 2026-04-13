‘ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ’

<p>ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ: 'ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು. ಇವುಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತೊದಲಬಾವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹನುಮನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ' ತಂಡ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಣ್ಣ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಬೊಂಗಾಳೆ, ಎಲ್.ಐ.ಲಕ್ಕಮ್ಮನವರ, ಬಸವರಾಜ ಕುಡವಕ್ಕಲಿಗೇರ, ವೀರೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ಕಾಶಪ್ಪ ದೊಡವಾಡ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಬ್ಬಿ, ಪದ್ಮರಾಜ ಅಷ್ಟಗಿ, ದೀಪಾ ದೊಡವಾಡ, ಅನಿಲ ಕಮ್ಮಾರ, ದೀಪಾ ಬೊಬ್ಬಿ, ಬಸವರಾಜ ಬಡಿಗೇರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-24-374575221</p>