<p>ಧಾರವಾಡ: ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ ಗೋಕರ್ಣಕರ್ ಶೇ 97.04, ಅಕ್ಷರ ನವಲಗುಂದ ಶೇ 97.2, ಅಭಿರೂಪ ಸಿಂಗನಾಥ ಶೇ 96, ಜೋಫಿಯಾ ಬೊರಗಿಸ್ ಶೇ 95.6, ತರುಣ್ ಯಾಲಕ್ಕಿಶೆಟ್ಟರ್ ಶೇ 95.4, ಪಂಚಮಿ ಬಿ. ಆರ್ ಶೇ 95.2, ಚಾರವಿ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೇ 95, ದಿಯಾ ಬೊಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಶೇ 95, ಅಖಿಲಾ ಎ ಬೆನ್ನಾಲ್ ಶೇ 93.6, ಪ್ರಾಂಜಲ ಮೂಸಲೇಕರ್ ಶೇ 93.6, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅನಗೌಡರ್ ಶೇ 93.6, ಜಿ.ಆರ್ ಸಾಯಿಸೃಜನ ಶೇ 92.8, ಅಂಕಿತ ಕುಸುಗಲ್ ಶೇ 91.6, ಶ್ರೇಯಾ ಹನುಮಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶೇ 91.6, ಕೃತೀಶಾ ಕಬಾಡೆ ಶೇ 91.4, ಸಿಂಚನಾ ಸುನಿಲ್ ಹಿರೇಮಠ ಶೇ 91.2, ದಕ್ಷಾ ಸಿ.ನವಿ ಶೇ 91, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಪೂಜಾರ ಶೇ 90.8, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಹಿರೇಗೌಡರ್ ಶೇ 90.8 , ಅಮೃತ್ ಮಾಗಡಿ ಶೇ 90.6, ಪೂರ್ವಾ ಜಿ ಶಾನಭಾಗ್ ಶೇ 90.6, ರೇಹಾನ್ಅಹಮದ್ ಕರಮಾಡಿ ಶೇ 90.6, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೇ 90.6, ಪ್ರಣವ್ ಬಿ ಬಂಡಿ ಶೇ 90.4,ಸೃಷ್ಟಿ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಶೇ 90.4, ವಿರಾಜಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಶೇ 90.2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಜಿತ ಪ್ರಸಾದ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅರಿಹಂತ ಪ್ರಸಾದ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಸಾಧನಾ.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-24-1374447043</p>