‘ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಅವಶ್ಯ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ತಾತ್ವಿಕ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹೇಮಾ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ 18ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡವೇ ಮುಖ್ಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಬೇಕು. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಮ್ಮತವಾದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಂದಾಳುಗಳು, ಭಾಷಾ ಚಿಂತಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋರಾಟವೊಂದೇ ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ದಾರಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೀವ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂಥ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು (ಎಐ) ಮನುಷ್ಯನ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ನಿದರ್ಶನ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಐ ನೈತಿಕತೆ, ದತ್ತಾಂಶದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ಈಗಿರುವ ಸವಾಲು.' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕೆ.ಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿಅಶ್ಲೀಲವೆನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೀತೆ ರಚಿಸಿದ ಪ್ರೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆರಗ ಸರ್ಸೇ.. ಎನ್ನುವುದು ಅಶ್ಲೀಲವಲ್ಲವೇ? ಇಂಥ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಥದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡವೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಬರಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ತೆರೆದಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಫಲವಾಗಿ ಭಾಷೆ ಬದುಕು ಎರಡೂ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೋಕ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ, ಅಂಕಿತವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಅಸ್ಮಿತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>