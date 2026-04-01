‘ಕನ್ನಡ ಅನ್ನದ ಭಾಷೆಯಾಗಲಿ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಕನ್ನಡವು ಅನ್ನ ಕೇಳುವ ಭಾಷೆಯಾಗಬಾರದು. ನೀಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಬದುಕು ಶ್ರೀಮಂತವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ 18ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ 'ಕನ್ನಡವೆನೆ...' ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಬದುಕು' ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದ ಐದು ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊರತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಭಾಷೆ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಇರುವ ಅಭಿಮಾನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಏಕೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅಂದು 'ಚಲೇಜಾವ್' ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಇಂದು ಅದೇ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ನೂಲಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ 'ಚಲೇ ಆವ್' ಚಳವಳಿ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ವಿದೇಶಿಗರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕನ್ನಡದ ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದರು. ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹೇಮಾ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಲಿಂಗರಾಜ ಅಂಗಡಿ, ಧನವಂತ ಹಾಜವಗೋಳ, ದೇವರಾಜ ನಾವಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>