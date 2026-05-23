‘ಇಂಪ್ರೆಷನ್ 2026’ : ಕವಿವಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗ ಚಾಂಪಿಯನ್

ಧಾರವಾಡ: ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ಇಂಪ್ರೆಷನ್ 2026' ಮಾಧ್ಯಮ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ (ಅಂತರ ವಿ.ವಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಉತ್ಸವ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>15 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು, ಧಾರವಾಡ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಹಾವೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ ಗೌಡ ಪ್ರಥಮ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ಕುಂಬಾರ್, ರೀಲ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ನಿಡಗುಂದಿ ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಕತೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಟ್ಯಾಳ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಿಟುಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವರದಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ ಗೌಡ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ನಾ ಭಾಟಿ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಪಲ್ಲೇದ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>