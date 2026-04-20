‘ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ’

<p>ಧಾರವಾಡ: ‘ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಆರ್. ದುರ್ಗಾದಾಸ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘವು ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಆರ್. ಕುಂಬಾರ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಪಾತ್ರ’ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿದರು. ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರೇ. ತಾಳೆಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳು ಮುದ್ರಣ ಸೌಕರ್ಯ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊರಕುವಂತಾಯಿತು. ಇದು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಿಟಲ್ರ ಶಬ್ದಕೋಶವೂ ಸಂಶೋಧಕರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಯಿತು. ಗ್ರಂಥಾಲಯದಂತೆ ಗ್ರಂಥ ಪಾಲಕರ ಕಾರ್ಯವೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರಸಾರಾಂಗದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ–ಹೊಸ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಓದುಗರ ಅರಿವಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿತು. ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಆರ್. ಕುಂಬಾರ, ಕ.ವಿ.ವಿ.ಯ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕ.ವಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬೆಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಐ.ಆರ್. ನಾಗನಗೌಡರ, ಎಸ್.ಎಲ್. ಸಂಗಮ, ಶಂಕರ ಹಲಗತ್ತಿ, ವೀರಣ್ಣ ಒಡ್ಡೀನ, ಮಹೇಶ ಧ. ಹೊರಕೇರಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಾಡಪ್ಪಿ, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ಡಿ.ಬಿ. ಬಿರಾದಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-24-375972029</p>