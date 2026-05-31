<p>ಧಾರವಾಡ: ‘ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಕಿನ ಮಹತ್ವ ಅಪಾರ’ ಎಂದು ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಜಿತಪ್ರಸಾದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕೆಯುಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬೆಳಕಿನ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಫೋಲ್ಢ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಸ್. ಇನಾಂದಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಥ್ ವೇಗಳು’ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಜಿ. ಮುಳಿಮನಿ, ಬಿ.ಐ. ಆಲ್ಡಿ, ಪ್ರೊ.ಜಯಶ್ರೀ ತೋಣಣ್ಣವರ, ಪ್ರೊ.ಸಂಜೀವ ಇನಾಂದಾರ್, ಬಿಂದುಶ್ರೀ, ಶೌಕತ್ ಮೇಗಳಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-24-1345788418</p>