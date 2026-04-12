ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮುಕ್ತ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಮಾದರಿಗಳು ಗಮನ ಸಳೆದವು. ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

'ಅನ್ವೇಷಿಸಿ', 'ಅವಿಷ್ಕರಿಸಿ' (ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೊರ್, ಡಿಸ್ಕವರ್, ಇನ್ನೊವೇಟ್) ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ಎರಡು ದಿನ (ಏ.11 ಮತ್ತು 12) ಮುಕ್ತದಿನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಜನರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಅಪಘಾತ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರೈಂ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪರಾಧಗಳ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.

ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಬೆರಳಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದವು ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರು. ತನಿಖೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ತನಿಖೆ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಜಾಡು ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು 'ಪಪ್ಪೆಟ್ ಷೋ' ತೋರಿಸಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಸ್ತಿಪಂಜರ, ಮೂಳೆ, ತಲೆ ಬರುಡೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಯ (ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣು, ವಯಸ್ಸು, ಎತ್ತರ...) ವಿವರವನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ