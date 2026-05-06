‘ಪ್ರೊ. ಹಿರೇಮಠ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ, ತಾಯಿಗರುಳಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎ. ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ರಾ.ಹ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬಿ.ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಸವಿನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚಿಸಿ, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು, ಹಿರೇಮಠದ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ, ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಘಂಟಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಮಾಚಕನೂರ, ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ, ವಿ.ಎಸ್. ಮಾಳಿ, ಅಶೋಕ ನರೋಡೆ, ಎಫ್.ಟಿ. ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ, ವೀರೇಶ ಬಡಿಗೇರ, ಎಸ್.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ, ಶೈಲಜಾ ಹೊಸಳ್ಳೇರ, ಮೃತ್ಯಂಜಯ ಹಿರೇಮಠ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>