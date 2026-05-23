ಪ್ರೊ. ಸೀತಾರಾಮ ಪವಾರ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು

ಧಾರವಾಡ: ಪ್ರೊ.ಸೀತಾರಾಮ ಕೆ. ಪವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ವೈಶ್ವಿಕ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿನಂದನಾ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಮೇ 23ರಂದು 11ಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಮಲತೇಶ ಬಮ್ಮಣ್ಣವರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರೊ.ಸೀತಾರಾಮ ಕೆ. ಪವಾರ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ವಿಜಯಪುರದ ಕೊರವಾರದ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಗುರುಪೀಠದ ಸೋಮಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ಸಾಹಿತಿ ಬಿ.ಟಿ. ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್, ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ವಿಮರ್ಶಕ ಪ್ರೊ. ಅರ್ಜುನ ಚವಾಣ್, ಗೋಟಗೋಡಿಯ ಜಾನಪದ ವಿವಿ ನಿವೃತ್ತ ಕುಲಪತಿ ಡಿ.ಬಿ. ನಾಯಕ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿವಿ ನಿವೃತ್ತ ಕುಲಪತಿ ಈ.ಟಿ. ಪುಟ್ಟಯ್ಯ, ಸಾಹಿತಿ ಮಹೇಶ ದಿವಾಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ಕವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಂ. ಖಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು ಎಂದರು. ಪ್ರೊ.ಎಂ.ವೈ. ಬ್ಯಾಲಾಳ, ಪ್ರೊ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರೊ.ಮಹೇಂದ್ರ ಹರಿಹರ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260523-24-1378189109