ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಧಾರವಾಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀರಲಕಟ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರವು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಶ್ರಿಕಾಂತ ಚವಾಣ್ ಶೇ97.2, ವೀರರಾಜ್ ಕೆ. ಶೇ 97, ಜಯವಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಶೇ 96, ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಶೇ 95.6, ಭಾಸ್ಕರ್ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಶೇ 95.6, ವಿವೇಕ ಶೇ94.4, ಇಂದ್ರನೀಲ ಯಲಿಗಾರ ಶೇ 94.2, ಕಾರ್ತಿಕ ಕೆ. ಶೇ 94.2, ವಿಪುಲ ನರಡಗೆ ಶೇ 93.6, ಮನೀಷ ಟಿ ಶೇ 93.4, ತೇಜಸ್ವಿ ಸೋಗಲಿ ಶೇ 93.4, ಆರ್ಯನ್ ಕಾಂಬ್ರೇಕರ ಶೇ 93.4, ಶಶಾಂಕ ಬಸನವರ್ ಶೇ 93.2, ನಂದೀಶ ರೆಡಿ ಶೇ 93.2, ಆಯುಷ್ ಪೈ ಶೇ 93, ಆದಿತ್ಯ ಮುದ್ದತ್ನೂರ ಶೇ 92.8, ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇ 92.4, ಕೌಶಲ್ ರಾಮನಕಟ್ಟಿ ಶೇ 92.4,ಚಿನ್ಮಯ ಹಿರೇಮಠ ಶೇ 91.8, ಅನಯ ವಿ. ಶೇ 91.8, ಪ್ರಜ್ವಲ ಸವದಿ ಶೇ 91.8, ಆಕಾಶ ನಾಯಕ್ ಶೇ 91.6, ನೀರಜ ಗಡದ ಶೇ 91.6, ಅವನೀಶ ಮಾಳವಾಡಿ ಶೇ 91.4, ಧೀರಜ್ ಚಡಿಚಾಲ ಶೇ 91.4, ಶೌರ್ಯ ರಾಚಣ್ಣವರ ಶೇ 91.2 , ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಗ್ದುಮ್ ಶೇ 91.2, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಶೇ 91, ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಾರಕೇರ್ ಶೇ 90.6, ಪ್ರಣಿತ್ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 90.2 , ಸರ್ವೇಶ್ ಸವದಿ ಶೇ 90, ಯಶಸ್ ಜಿ. ಶೇ 90, ಸುಪ್ರೀತ್ ಶಿಂಧೆ ಶೇ 90, ವಿನಯಗೌಡ ರಾಯನಗೌಡ್ರ ಶೇ 90 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂಬೇಕರ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಅನಿತಾರೈ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260418-24-280654384