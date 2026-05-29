‘ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಳೆ’

<p>ಧಾರವಾಡ: ‘ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ರಾ.ಹ.ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಭಾಗಂಣದಲ್ಲಿ ಮೇ 30 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಪಂಡಿತ ಸಂಜೀವ ಪೋತದಾರ ಅವರ `ತಬಲಾ ವಾದನ ದರ್ಪಣ' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಶಶಿಧರ ನರೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಿರಸಿಯ ಅರುಣೋದಯ ಕಲಾನಿಕೇತನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪಂಡಿತ ರಘುನಾಥ ನಾಕೋಡ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಗೀತಗಾರ ಶ್ರೀಧರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯಿಸುವರು. ಕಲಾವಿದ ವೀರಣ್ಣ ಪತ್ತಾರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ಬಳಿಕ ನಡೆಯುವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೋತದಾರ ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಾ ಶಶಿಧರ ಜವಳಿ ಅವರು ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವರು. ಚೇತನಾ ರಾಜೇಂದ್ರರಾವ್ ತಬಲಾ ಸೋಲೋ, ಬಸವರಾಜ ಹಿರೇಮಠ ಸಂವಾದಿನಿ, ವಾದಿರಾಜ ದಂಡಾಪುರ ತಬಲಾ ಸಾಥ್ ಸಂಗತ ನೀಡುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಜೀವ ಪೋತದಾರ, ಶಶಿಧರ, ವೀರಣ್ಣ ಪತ್ತಾರ, ಶಶಿಧರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-24-136758760</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>