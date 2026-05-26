‘ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಲು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಪೂರಕ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಲು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳು ಪೂರಕ ಎಂದು ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಕೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬಹುಭಾಷಾ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬೆಳೆಸಲು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ಅವಶ್ಯ. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಚಿತ್ರ ಕಲೆ, ಗಾಯನ, ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ತಾಲೀಮು, ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್, ಗುಂಪು ಆಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 56 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಬಿರದ ಸಂಚಾಲಕ ಜೋಸೆಫ್ ಮಲ್ಲಾಡಿ, ಲಿಂಗರಾಜ ಗುಡೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>