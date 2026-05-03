ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ದಶಕದಿಂದ ನಿರಂತರ ಪತ್ರ

ಧಾರವಾಡ: ಶಿಕ್ಷಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಕಾಸ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ (ಸಿಎಂಡಿಆರ್) ಸಹ ಸಂಶೋಧಕ ಸುರೇಶ್ ಹೂಗಾರ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ 2016ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತರಗಿ ಗ್ರಾಮದವರು. 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವರವಾದ ಪತ್ರಗಳನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'2016 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ ಪತ್ರ ಬರಹ ಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 2016ರಿಂದ 2019ರವರೆಗೆ 136 ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. 2019ರಿಂದ 2025ರ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಪತ್ರಿದಿನ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 2025 ಜೂನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡ್ ರಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ 100 ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವಿವರವಾದ ಪತ್ರವನ್ನು ಲಕೋಟೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಹೂಗಾರ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈವರೆಗೆ 3,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿವೆ. 2029 ಜೂನ್ 9ರವರೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ವಿಷಯ ಬರೆದು ದಿನಾಂಕವಾರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 'ಕುಂದುಕೊರತೆ' ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>