‘ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಕರ ಹಲಗತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕು ತಿದ್ದಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಐ.ಈಳಿಗೇರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾನವೀಯತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು. ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಎಲ್ಲಡೆ ನೆಲೆಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಂಗಕರ್ಮಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮಲ್ಲಾಡಿ, ಕಲಾವಿದ ಬಿ.ಮಾರುತಿ, ಬಸವರಾಜ ಕುರಿಯವರ, ಪ್ರಭು ಕುಂದರಗಿ, ಪ್ರೊ. ಶಿವಾನಂದ, ಎನ್.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ಎನ್. ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-24-539420785