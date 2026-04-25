ರಾಮದುರ್ಗ: ಧಾರವಾಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ರಾಮದುರ್ಗ ಮೂಲದ ಸಿಂಧು ನಂದಕುಮಾರ ಸುರೇಬಾನ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಧಾರವಾಡದ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 75ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್, ಇಸ್ರೋ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಸ್. ಕಿರಣಕುಮಾರ, ಪ್ರೊ. ಅಚ್ಯುತ್ ಸಾವಂತ, ಜಿ.ಎಸ್. ಸಂಗ್ರೇಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>