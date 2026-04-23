ವಿದ್ಯಾ ವಿಕಾಸ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಧಾರವಾಡ: ಕರುನಾಡು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೇ 24 ರಂದು ಕೃಷಿನಗರದ ವಿದ್ಯಾಗುರು ವಸತಿ ರಹಿತ ಹಾಗೂ ವಸತಿಯುತ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು 5 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಕಾಸ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಿಂದ ಮೇ 20ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಸತಿ ಸಹಿತ ನವೋದಯ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಸತಿ ರಹಿತ ನವೋದಯ ತರಬೇತಿ, ತೃತೀಯ ₹ 25 ಸಾವಿರ, 4 ನೇ ಸ್ಥಾನ ₹ 10 ಸಾವಿರ, 5 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ₹ 5 ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: ಮೊ: 9060704899 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ಗುರುವಣ್ಣವರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-26-1959518867</p>