‘ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆ ಸಾಧನೆ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬೆಲ್ಲದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸ್ಮಿತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 60 ರ ಭವ್ಯತೆ (ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸನ್ಮಾನ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶಿವಾನಂದ ಲೋಲೆನ್ನವರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳೆಯರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೇಮಾ ನಡುವಿನಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶಿಬಿರ, ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕಳಸದ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳೆಯರು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಡೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ: ಬಂಡ್ರಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಸುರೇಶ ಅಳ್ಳಗಿ, ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಗಂಗಪ್ಪ ಸೋನಾರ, ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ಅನುಪಮಾ ಫಡ್ನಿಸ್, ಎ.ಬಿ.ಮಡಿವಾಳರ, ಎನ್.ಎ.ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಿವೃತ್ತ ಡಿಸಿಪಿ ವೈ,ಡಿ.ಅಗಸಿಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ವೈ.ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಡಿ.ವಿ.ಹಾಲಬಾವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಮಾರುತಿ; ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ಡಿ.ಹಿರೇಗೌಡರ, ಎ.ಎಸ್. ಮಕಾನದಾರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>