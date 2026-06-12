ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಪರದೆಯಾಚೆಗಿನ ಸಮತೋಲನದ ಹುಡುಕಾಟ

<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಅದರ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ, ಆತಂಕ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ’ (Digital Mental Health) ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಆಗಬಹುದು, ಪರಿಹಾರವೂ ಆಗಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ.</p><p>ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಪಶ್ಯನಾ ಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿಯ ಮಿನಿ ಆನಾಪಾನ (Mini Anapana) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 10ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಈ ವಿಧಾನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಒತ್ತಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು.</p><p>25 ಮತ್ತು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಿನಿ ಅನಾಪಾನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದುದಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಪಡೆಯುವ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಅನೇಕ ನಗರಗಲ್ಲಿ ನೆಡಯುವ ಉಚಿತ ವಿಪಶ್ಯನಾ ಶಿಬರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಬಹುದು.</p><p>ಅನಾಪಾನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಉಚಿತಾವಾಗಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಹಾಯ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೇವಲ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್’ (ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ನಿಂದ ವಿಮುಖರಾದ) ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು, ಮಲಗುವ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಪರದೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಇತರೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. </p><p>ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲ, ಸಮತೋಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದೂ ಆಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಬಳಸಿದಾಗ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತ್ರನಾಗಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಿಂತ, ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>(ಲೇಖಕ: ರವಿ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮೆಂಟರ್, Blore.AI)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>