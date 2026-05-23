ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಲ್ಕು ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಭಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಪೈಕಿ ಎಂ.ಎ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ಎಂ.ಎ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸದಾಶಿವರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಂ.ಎ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಂ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್, ಬಿ.ಸೌಮ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಆರ್.ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಐದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎ.ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಗಭೂಷಣ ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>