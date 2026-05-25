ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌

<p>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದ ಕರೇನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುದಾನಿತ ಮಂಗಳಾ ಶಾಲೆಯು ದಾನಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಷ ಆರೋಸಿದೆ.</p>.<p>ಅನುದಾನಿತ ಮಂಗಳಾ ಶಾಲೆಯು ದಾನಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಮುಚ್ಚುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಪಿ.ಆಂಜನೇಯ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ನೆಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಭೂಮಿ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಿ, ಅದರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಷ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 273 ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೇನಳ್ಳಿ, ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ, ಇಸ್ಲಾಂಪುರದ ಬಡವರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರು, ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬಹುಪಾಲು ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಐವರು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಂಸ್ಥೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಒಂಬತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯೂ 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂಡೆ ಇಮ್ಮಡಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲು ಭೂಮಿ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ, ದಾನಿಗಳ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನಾವು 2026-27 ಸಾಲಿನಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರ ಕೂಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಊರಿನ ಅನೇಕ ದಾನಿಗಳಿಂದ ನೆರವು ಪಡೆದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುದಾನ ನಮಗೆ ಬೇಡ ನಾವು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವ್ ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುವ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡಿರುವ ಮಂಗಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ವಜಾ ಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳನ್ನು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಷದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಆರ್.ರಂಗನಾಥ್ , ಎಂ.ಜಿ.ಬೋರೇಗೌಡ, ವಿ.ಪರಮೇಶ್, ಜಿ.ಸುರೇಶ್, ಕೆ.ಎನ್.ಕುಮಾರ್, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರಾಜಣ್ಣ, ರಾಮಚಂದ್ರ, ಮಹೇಶ್, ಬಾಬಾ, ನಾಗರಾಜು, ಜೀವನ್,ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಾದ ಮುತ್ತೇಗೌಡ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-15-2016897683</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>