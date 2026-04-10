ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ: ಬಿಇಒ

ದುರ್ವಿಗೆರೆ (ಚನ್ನಗಿರಿ): 'ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜುವಾರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹಬ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ದುರ್ವಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ₹ 4.5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದುದು' ಎಂದು ಬಿಇಒ ಎಲ್. ಜಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಾಲೆ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ. ದೇವಾಲಯಗಳಂತೆ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಸೀನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಶಿಧರ್, ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಣೇಶ್, ವಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಸ್.ಜೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಮೇಶ್, ಮಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರಸ್ವತಿ, ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಯಶೋಧಮ್ಮ, ನೇತ್ರ, ನಾಜಿಯಾಬಾನು, ಹರೀಶ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಜಗದೀಶ್, ಕಿರಣ್, ಸಾಕಮ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>