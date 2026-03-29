ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ ಅಪ್‌ ಯುವ ಸಮೂಹದ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಲಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಿಟಿ (ಆನೇಕಲ್): ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕದೇ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಐಐಎಸ್ಸಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಡೀನ್ ಸತ್ಯಂ ಸುವಾಸ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಐಎಸ್ಬಿಆರ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವಕರು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಬಹುದ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೊಸೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬಿ.ಸಂತೋಷ್, ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುವ ವಕೀಲರು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಿನಯದಿಂದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಐಎಸ್ಬಿಆರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮನೀಷ್ ಕೊತಾರಿ, ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಅಡಿಟ್ ಫರ್ಮ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರವಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಎನ್ಎಂಐಎಂಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ನಾರಾಯಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ಆನಂದ್ ರಾಮ್, ಸಿ.ಮನೋಹರ್, ನರಸಿಂಹನ್, ತಪನ್ ನಾಯಕ್, ಬಲವಂತ್ ಕಳಸ್ಕರ್, ನರಸಿಂಹನ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್, ಶ್ರೀಕಂಠ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-15-2059268914</p>