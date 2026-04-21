ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವ; ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ

ಗದಗ: 'ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು 'ಇವ ನಮ್ಮವ' ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಮೂಡಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಯಾಗದೇ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಸುರೇಶ ವಿ.ನಾಡಗೌಡರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ 'ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ನಮ್ಮವ' ಕಾಯ್ದೆಯು ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ರಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಅವರ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರಾದವರು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ದೂರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ತು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರು, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಪತ್ತು ಒಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಕ್ರೋಡೀಕರಣಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ದಾಸೋಹ ತತ್ವದ ಮೂಲ ಆಶಯ. ಇದು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಯಕ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿ ಕೀಳಲ್ಲ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಶರಣರು ಅಂದೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಚ್.ಈ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ. ಶ್ರೀಧರ್ ಡಿ.ಎಚ್. ವಂದಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-23-722539387