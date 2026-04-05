ಈಶ್ವರೀಯ ವಿವಿ; ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಶಿಬಿರ 8ರಿಂದ

ಗದಗ: ನಗರದ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳ ಉಚಿತ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>11ರಿಂದ 16 ವರ್ಷದೊಳಿಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ವರ್ತನೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕದ ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಶ್ಲೋಕ, ವಚನ, ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ಗೀತೆಗಳ ಪಠಣ, ರಾಜಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಶನ್, ಯೋಗಾಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಮೆಮೋರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಶಿಬಿರವು ಗದಗ ನಗರದ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರೀಸ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಗದಗ ಮೊಬೈಲ್: 63607 53992, ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರೀಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭವನ, ಡಂಬಳ ನಾಕಾ, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಗದಗ ಮೊಬೈಲ್: 81472 41750 ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರೀಸ್, ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಚೆಕ್, ಬೆಟಗೇರಿ (ಮೊಬೈಲ್: 96327 69950) ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರವು ಏ.8ರಿಂದ ಏ.18ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಾವು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯುವ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಳಾಸದ ಜತೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಬೇಕು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಹಾಜರಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಪೆನ್, ಪುಸ್ತಕ, ಯೋಗಾಸನಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>