ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

ಗದಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಒಟ್ಟು 14,95,336 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 13,41,862 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 1,53,474 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರಬೇಕಿವೆ.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟು 4,39,340 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 3,43,512 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. 95,828 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಷ್ಟು 91,297 ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿವೆ. ಭಾಗ 1ರ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಿವೆ. 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೇತುಬಂಧ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಎಸ್. ಬುರಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'1ನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಣಿತ ಭಾಗ 1 ಹಾಗೂ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಭಾಗ 1 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಭಾಗ 2ರ ಎರಡ್ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪೂರೈಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಭಾಗ 2ರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ, ಶಾಲೆಯ ನಿಗದಿತ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿರುವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಒದಗಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂಬುದು ಪೋಷಕರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>