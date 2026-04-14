ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ: ವಿರೋಧ

ಗದಗ: 2026–27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದಡಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಶೇ 7.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿ ಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ಎಂ ಶಾಂತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘೋಷಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದ ಸೀಟುಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೈಪ್-1 ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ₹81,800ರಿಂದ ₹87,935ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ (₹6,135 ಹೆಚ್ಚಳ), ಟೈಪ್-2 ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ₹91,000ರಿಂದ ₹97,825ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ (₹6,825 ಹೆಚ್ಚಳ). ಕಾಮೆಡ್-ಕೆ ಟೈಪ್-1 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರಿಂದ ₹2.15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ (₹15 ಸಾವಿ ಹೆಚ್ಚಳ). ಕಾಮೆಡ್-ಕೆ ಟೈಪ್-2 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ₹2.81 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3.02 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ (₹21,082 ಹೆಚ್ಚಳ) ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲಾಭದ ಸರಕಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಲಾಭದ ಸರಕಿನಂತೆ ಬಳಸಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶುಲ್ಕವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೂಡಲೇ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆಟಕುವ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>