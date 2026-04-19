ಮೋನಪ್ಪ ಮನೋಚಾರ್ಯರ ಗುರುಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ 24ರಂದು

'ಗದಗ: 'ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿಯ ಗುರುಶ್ರೀ ಮನೋಚಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಎಂ.ಬಿ. ಹುಯಿಲಗೋಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೋನಪ್ಪ ಮನೋಚಾರ್ಯ ಅವರ 19ನೇ ಗುರುಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಕಾಶ್ ಡಿ. ಮನೋಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಕೆ.ಆರ್. ಬಡಿಗೇರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸುವರು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಆರ್.ಬಿ. ಸಂಕದಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ವೀರಣ್ಣ ಮನೋಚಾರ್ಯ, ದಾಜೀಬಾ ಜಗದಾಳೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು' ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗದಗ ನಗರದ ಐದು ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಯ್ದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರಕಾಲೇಜು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಪ್ರಬಂಧ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಜಾನಪದ ಗಾಯನ, ಆಶುಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಉಪನ್ಯಾಸ–ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಧಾರವಾಡದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಸುರೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ಗುರುಶ್ರೀ ಸನ್ಮಾನ, ವಿಶಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಠ ಕಲಾ ಸನ್ಮಾನ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜರುಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಾಜೀಬಾ ಜಗದಾಳೆ, ಅಶೋಕ್, ವೈ.ಎನ್. ಪಾಪಣ್ಣವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>