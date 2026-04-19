ತಾರಾಲಯಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ದೇಣಿಗೆ

ಗದಗ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಖಗೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ನೂರಾನಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಪ್ಯಾರಅಲಿ ನೂರಾನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗದಗ ಐಎಂಎ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನೂರಾನಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಟಗೇರಿಯ ಖಗೋಳ ತಾರಾಲಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಲೆಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಾರಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಖಗೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾರಾಲಯಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನೀಡಿದ ಪ್ಯಾರಅಲಿ ನೂರಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಗದಗ ಐಎಂಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ ಕುರಡಗಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಎಸ್. ಬುರಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ವಿ. ಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪನವರ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಪಿ. ಪ್ರಭಯ್ಯನಮಠ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನಿ ದಾಸಗುಪ್ತಾ, ಹೈಟೆನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್, ತಾರಾಲಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸರೋಜಿನಿ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಮಹ್ಮದ್ಶಫಿ ಯರಗುಡಿ, ಎಂ.ಎಚ್. ಸವದತ್ತಿ, ಶ್ಯಾಮ್ ಲಾಂಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-23-385128052</p>