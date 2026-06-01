‘ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ’

ಗದಗ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಎ. ಎನ್. ತಾಮ್ರಗುಂಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ವಿ. ಆರ್ ಕುಷ್ಟಗಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಂ. ಬಾಗಮಾರ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಿ.ಜಿ. (ಎಂ.ಕಾಂ) ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನುನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಸ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ. ಆರ್. ಅಡವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿ. ಟಿ. ನಾಯ್ಕರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ವಾಚನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪಥಸಂಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕೆಡೆಟ್ ಆಕಾಶ್ ಗೌಡ ಮರಿಗೌಡರ್, ನಮ್ರುತಾ ಪಾಟೀಲ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಯುವಜನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಾಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಅಂಕುಶ್ ಹೊಸಮನಿ, ಸಂಗಮೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರ ಅಶ್ವಿನಿ ತಿರ್ಲಾಪುರ್, ಫಕೀರೇಶ ಫಿರಂಗಿ, ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ರಿನ್ಗ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸೋನಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಯೂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭರತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಮೀರ್ ದೇಸಾಯಿ, ರಮೇಶ್ ಹಂಸನೂರು ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಕಾಂ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಕವನಾ ಕೊಣ್ಣೂರ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಕಾಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ. ಕುಷ್ಟಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಡಿ. ಗೊಡ್ಖಿಂಡಿ, ಎಂಕಾಂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಸ್. ಬಿ. ಜಾಧವ, ಸವಿತಾ ಬಂಡಾರ್ಕರ್, ಸುನಿತಾ ನಾಯಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>