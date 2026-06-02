ಶಾಲೆಗೆ ಜೀವಕಳೆ ತಂದ ಮಕ್ಕಳು

ಗದಗ: ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಸ್ತೇಜಗೊಂಡಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಜೀವಕಳೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳು ನವವಧುವಿನಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದವು. ತಳಿರು–ತೋರಣ, ಬಾಳೆಕಂಬ, ರಂಗೋಲಿ, ಬಲೂನು, ತರಹೇವಾರಿ ಹೂವುಗಳು ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಹಾಳೆಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗಳ ಆವರಣವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದಿನ ಶಾಲಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಣಿಗೊಂಡರು. ಶಾಲಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಧರಿಸಿ ಹಾಜರಾದರು. ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು, ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟು, ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಚಿ, ಹೂ ಮಳೆಗರೆದು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ದಿನ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಗಳು, ದಾಖಲಾತಿ ಕುಸಿತ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>