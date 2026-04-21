ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಗದಗ: 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳವಳಿಯ ನೇತಾರರಾದ ಅಳವಂಡಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡು–ನುಡಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕ ಅನ್ನದಾನಿ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅಳವಂಡಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಅಳವಂಡಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಚನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪರಿಸರದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮುಂಡರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಶಿಬಿರ ಸಂಘಟಿಸಿ, ರಜಾಕರಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನರಾದರು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಉನ್ನತಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಿ.ಬಿ.ಹೊಳಗುಂದಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಂಜುಳಾ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಕವನ ವಾಚಿಸಿದರು. ಸಂತೋಷ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ಯಶೋದಾ ಅವರಿಂದ ಗೀತಗಾಯನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವಿ.ಆರ್. ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹಿರೇಮಠ, ಕಿಶೋರಬಾಬು ನಾಗರಕಟ್ಟಿ, ಡಿ.ಎಸ್. ಬಾಪುರಿ, ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಶಿರೋಳ, ಶಿಲ್ಪಾ ಹಿರೇಕೇರೂರ, ಬಸವರಾಜ ಎಂ.ಎಚ್., ಎಸ್.ಎಂ.ರಾಯನಗೌಡರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>