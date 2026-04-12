ಪಕ್ಷಿಗಳ ದಾಹ ತಣಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಗದಗ: 'ದಿನೇದಿನೇ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಹ ನೀರಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮನೆ, ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಡುವ ಅಭಿಯಾನ ಮಾನವೀಯತೆ ನೆಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ. ವಿ.ಟಿ.ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ವಿ.ಆರ್.ಕುಷ್ಟಗಿ ಸ್ಮಾರಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ಘಟಕದಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ 'ಸೇವ್ ಬರ್ಡ್; ಸೇವ್ ವಾಟರ್' ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ನೀರಡಿಕೆಯ ದಾಹ ನೀಗಿಸಲು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಉಪಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ, ತಾಜಾ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ನೀರು ಕುಡಿದು ದಾಹ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಹೃದಯಿಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಪಿ.ಜೈನರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ, ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರಗಳ ಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯವೂ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳು, ನಗರದ ಅನೇಕ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ 100 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಮಣ್ಣಿನ ಬೌಲ್ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೇವ್ ಬರ್ಡ್ ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆನಂದ್ ಎಲ್. ಪೋತ್ನಿಸ್ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ. ಎಸ್.ಡಿ.ಭಂಡಾರ್ಕರ್, ಡಾ. ಸುನಿತಾ ನಾಯಕ, ಡಾ. ಸುನಿಲ್ ನಾಗರಬೆಟ್ಟ, ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಬಿ.ಜಾದವ್, ಪ್ರೊ. ಸಲ್ಮಾ ಬೆಳಗಾವಿ, ಪ್ರೊ. ಈಶ್ವರ್ ಯಾಗಲ್, ಪ್ರೊ. ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್, ಪ್ರೊ. ಮೋಹನ್, ಯಶ್ವಂತ್, ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆರಳು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬೌಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಮೆರೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>