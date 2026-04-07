ಸಂಸ್ಕೃತಿ- ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಬಿರ 12ರಿಂದ

ಗದಗ: ಎಸ್ವೈಬಿಎಂಎಸ್ ಯೋಗಪಾಠಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ 21ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಬಿರವು ಏ.12ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಬಸವ ಯೋಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ (ಬಸವೇಶ್ವರ ಶಾಲಾ ಆವರಣ) ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ರಿಂದ 10.30ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಮನೋವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಮೋಜಿನ ಆಟಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಜಾಣ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಪ್ರವಾಸ ವಿಷಯಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಬಾಲಕ, ಬಾಲಕಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏ.12ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಶಿಬಿರ ಪ್ರಾರಂಭೊತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಬಿರದ ಸಂಯೋಜಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಪಲ್ಲೇದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿಗೆ: 94483 17188 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೋರಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>