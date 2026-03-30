ಗದಗ: 'ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ' ಎಂದು ವಿದುಷಿ ಮಂಜುಳಾ ಹೊಂಬಳ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಪಿಜಿಎಎಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪಂಡಿತ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳವರ ಸಂಗೀತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಆರ್.ಎಸ್.ದಾನರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳೆಯರು ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಗಂಗಾಧರ ಹಿಡಿಕಿಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಿ.ಕೆ.ಪೂಜಾರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಗಡೆ, ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಗಡ್ಡದಮಠ, ಪ್ರೊ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿರೇಮಠ, ಪ್ರೊ. ಹನುಮಂತ ಹೂಗಾರ, ಶರಣಪ್ಪ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ವೈ.ಆರ್.ಮೂಲಿಮನಿ, ವಿ.ಕೆ.ಜೋಶಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಳೆಕೊಪ್ಪಮಠ, ರಾಹುಲ್ ರಾಥೋಡ್, ಯಶೋದಾ ಕುರಿ, ಭಾರತಿ, ಹರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.