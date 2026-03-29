ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಜತೆಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ

ಗದಗ: 'ಮಹಿಳೆಯರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಾಧನೆ ಜತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧಿಸಿ, ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಜುಂದಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಚಕೋರ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಮಹಿಳೆ: ಅಧುನಿಕ ಸವಾಲುಗಳು' ವಿಷಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ರಾಜಕೀಯ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರೆ, ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಮಾಜ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾನತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಯುದ್ಧದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ಪಿತೃತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆ. ಮಾತೃತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇರಳ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರೂ ಪುರುಷವಾದಿಗಳಲ್ಲ; ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎ.ಕೆ.ಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅವಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನವನ್ನೂ ಮಹಿಳೆಯಿಂದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮಾನವರಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಶಿಲ್ಪಾ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ. ವಿಶಾಲ ತೆಳಗಡೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ. ಗೌರ ಯಳಮಲಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-23-1801055474</p>