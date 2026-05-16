ಗುರುವಂದನೆ, ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ನಾಳೆ

<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಂಹಾಸನ ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೇ 17ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಎಂ.ಭೂಮರಡ್ಡಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 1983ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಗದಿಂದ ಗುರುವಂದನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಎಸ್.ಎಂ.ಭೂಮರಡ್ಡಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ತಾರಿವಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್.ಕೆ.ಮಾಳೋದೆ, ಕೆ.ಎಸ್.ಗಾರವಾಡ ಹಿರೇಮಠ, ಎನ್.ಟಿ.ಶಿವಳ್ಳಿ, ವಿ.ಎಸ್.ನವಲಗುಂದ, ಎಸ್.ಎಸ್.ವಾಲಿ, ಎಸ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಗುರುವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಂ.ವಸ್ತ್ರದ, ಎಸ್.ಕೆ.ಮಠಪತಿ, ಎಸ್.ಬಿ.ಹೆಗ್ಗೂರ, ಬಿ.ಕೆ.ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗಲಿದ ಗುರುಗಳ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-23-1968440460</p>