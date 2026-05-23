‘ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಶಿಷ್ಯರ ಸಾಧನೆ’

<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ‘ಗುರು, ಶಿಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯರ ಸಾಧನೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಆರ್.ಕೆ.ಮಾಳೊದೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಂಹಾಸನ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಎಸ್.ಎಂ. ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 1983ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರುವಂದನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎನ್.ಟಿ.ಶಿವಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ವಾಲಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಗಾರವಾಡ ಹಿರೇಮಠ, ವಿ.ಎಸ್.ನವಲಗುಂದ, ಎಸ್.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಂ.ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಾಸ್ಕರಸಾ ರಾಯಬಾಗಿ, ಶ್ರೀಧರ ಗಂಜಿಗೌಡ್ರ, ಆರ್.ಕೆ.ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ, ಶರಣಯ್ಯ ಸರಗಣಾಚಾರಿ, ಡಾ.ಎಸ್.ಆರ್.ಜೀರೆ, ಎಚ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಎಂ.ಎಚ್.ತೋರಗಲ್ಲ, ಕಳಕಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಈಶಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಶಶಿಕಲಾ ಕುಂದಾಪುರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಮಳಗಿ, ಶಾಮೀದಲಿ ದಿಂಡವಾಡ, ಶಾಮಸುಂದರ ಇಂಜಿನಿ, ಕಿಶನ್ಲಾಲ್ ಬಾಗಮಾರ, ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸೂಗೀಯ್ಯನಮಠ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಿಂಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯಾ ಮುಸಳೆ, ಶಾರದಾ ಹೊರಪೇಟಿ, ಎಂ.ಜೆ. ದಾನಿ, ರವಿ ಶಿಂಗ್ರಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಯಬಾಗಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಪಲ್ಲೇದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-23-719487395</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>