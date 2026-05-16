‘ಸಾಧಕರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ದಾರಿದೀಪ’

<p>ಗಂಗಾವತಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಕೆ.ಎನ್.ಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ‘ಯುಫೋರಿಯಾ’ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಿವರಾಜ ಗುರಿಕಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ. ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಬಲ್ಲ ಬುನಾದಿ. ಬಿಎಸ್ಸಿ ನಂತರ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಗಳಾದ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದ ಎ ದರ್ಜೆ, ಬಿ.ದರ್ಜೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ದಾಪಗಾಲು ಹಾಕಲು ಅರ್ಹತೆ, ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮಹತ್ವದ ಹಂತ ವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ತಾಳ್ಮೆ, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಕೌಶಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇರುವ ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಧಕರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ದಾರಿ ದೀಪವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಧ್ಯಯನ ಕೋಶದ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕ ಅನಿಲ ಕುಮಾರ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಣ್ಣೋಜಿರೆಡ್ಡಿ, ರವಿಕುಮಾರ, ಸಲೀಂ, ಅಶೋಕ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ದಾರಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷ ಣದಮಹತ್ವ, ಗುರು ಮತ್ತ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಗೌರವ, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಈಶ್ವರ, ಬಸವರಾಜ ಗಡಾದ, ಸುಮಲತಾ, ನಿರೋಷಾ, ನೇತ್ರಾ ಸಜ್ಜನ್, ಮಣಿಮೇಘಲ, ಯಶೋದಾ, ಅಪೂರ್ವ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಚಂದನಾ, ವಿನಾಯಕ, ಸುಲೇಮಾನ್, ತುಳಸಿ, ಸೌಜನ್ಯ, ಕಾಜಲ ಸೇರಿ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-35-81787225</p>