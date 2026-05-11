ಕಲ್ಮಠ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು: ಮಹಿಳಾ ಕಲೋತ್ಸವ

ಗಂಗಾವತಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಚನ್ನಬಸವಸ್ವಾಮಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ 'ಮಹಿಳಾ ಕಲೋತ್ಸವ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ, ಮೆಹಂದಿ, ಕೇಶಾಲಂಕಾರ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದವು. ಮುಕ್ತ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ, ಭೀಮಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ, ಸ್ವಾತಿ, ಸಂಗೀತ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಚುಕ್ಕಿ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಮಾದೇವಿ, ಸುಜಾತ ಪ್ರಥಮ, ಸುವರ್ಣ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಗೀತಾ, ನಂದಿನಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಮೆಹಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಕ್ನಾಜ್ ಪ್ರಥಮ, ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಆಲ್ಫಿಯಾ, ಆಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ರೇಖಾ, ಆಫ್ರೀನ್ ತೃತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಕೇಶಾಲಂಕಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ, ಜುಲೇಖ ಪ್ರಥಮ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೀಣಾ ದ್ವೀತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಿಳಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶಾರದಾ ಪಾಟೀಲ, ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ, ಜರಿನಾ, ಶಾಂತಮ್ಮ ದಿನ್ನಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಶ್ಮಿ, ಶಿವಮ್ಮ ಹಂಪಮ್ಮ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ, ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜ, ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಬಸವರಾಜ, ಸುರೇಶಗೌಡ, ಪ್ರೊ.ರುದ್ರಗೌಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ