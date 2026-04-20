ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತಡೆಗೆ ಅರಿವು

<p>ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥದಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ರಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತಡೆಯಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಿಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಯಾಮ್ ಚಲ್ಲಾದುರೈ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವರ-ವಧು ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಡೆಕೊರೇಟರ್ಸ್, ಹೂ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬಿ.ಎನ್, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕಿ ಅಮರಾವತಿ ಸಿ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-16-1201435580</p>